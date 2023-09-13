В Башкирии выращивают шмелей для качественного урожая

Лабораторные насекомые для качественного урожая. В филиале Россельхозцентра по Башкортостану выращивают шмелей – королей опылителей. Таким непростым видом деятельности специалисты занимаются с конца 2021 года. Сейчас к их продукции проявляют интерес и из-за рубежа.

Чтобы вырастить полноценную шмелиную семью, у сотрудников лаборатории Россельхозцентра в Уфе уходит около двух месяцев. Маток привозят из разных районов Башкортостана. Специалисты следят за тем, чтобы насекомые развивались так же, как в природных условиях. В том числе, проходили диапаузу или зимовку. Для этого в центре есть холодильник, где особи спят в течение примерно двух месяцев. После пробуждения они отправляются в специальные коробки – садки, где и создают семьи.

Насекомые пьют сироп при помощи длинных хоботков, которые являются их главным преимуществом перед другими опылителями. Таким образом, шмели могут добраться до пыльцы некоторых цветов, которая недоступна, например, пчелам.

Помимо этого, шмели имеют крупные размеры и, соответственно, они могут переносить больше пыльцы. Также шмели неприхотливые: летают и работают и в ветреную погоду, и в моросящий дождь. И летают они от рассвета до заката. Гульдар Сибагатуллина, начальник производственного отдела Россельхозцентра по Республике Башкортостан

Опылять цветы этим насекомым предстоит в одном из сельских хозяйств России. В основном лаборатория реализовывает шмелей тепличным комбинатам, ягодным фермам и производителям овощей. Постоянное опыление позволяет им получить качественный урожай и повысить его количество без использования химикатов. В месяц лаборатория может выращивать более двухсот.

Для комфортной работы в лаборатории используют специальную лампу с красным светом. При таком освещении шмели не летают. Специалисты могут спокойно подходить к садкам, открывать их и ухаживать за насекомыми.