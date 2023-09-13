В Уфе открылась выставка заслуженного художника Башкирии Рамиля Абдуллина

В здании Госсобрания республики открылась выставка картин заслуженного художника Башкортостана Рамиля Абдуллина. Он в своих работах отражает своё отношение к природе нашей республики, показывая родной край красивым, светлым и загадочным.
Спикер парламента Константин Толкачёв отметил самобытность стиля автора и выразил художнику признательность за организацию выставки в стенах парламента. Рамиля Абдуллина наградили благодарностью за большой вклад в развитие изобразительного искусства республики и активную общественную деятельность.