Башкирия заняла четвертое место в стране по числу поездок на автобусах

В этом году приобрели 32 новых туристических автобуса, в планах – еще 20. Они активно ездят по республике и в другие регионы, планируется запуск автобусных туров в Сочи, Анапу и Ялту. Выстроена удобная система оплаты. Транспортная карта «Алга» позволяет купить билет дешевле, чем при оплате наличными. По акции «Счастливый час» в пределах одного часа можно совершить несколько поездок по одному билету. Но это лишь промежуточный результат транспортной реформы, констатирует Радий Хабиров. Есть точки роста и возможности, чтобы автобусные перевозки в Башкортостане стали еще более востребованными и комфортными.