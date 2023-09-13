Фатхулле Исхакову, отсидевшему за чужое преступление, должны выплатить более 31 млн рублей

Пожилому уфимцу, несправедливо отсидевшему за чужое преступление, должны выплатить 31 миллион. Фатхулла Исхаков попал за решётку почти 60 лет назад: его обвинили в покушении на убийство, которого он не совершал.
Пока мужчина сидел, от него ушла жена, родители умерли. Уфимец провёл в колонии 13 лет, а как только вышел на свободу, принялся искать правду. В 2012 году бывший односельчанин Фатхуллы Наиль Саитбаталов сознался в содеянном. Дело возбуждать не стали, так как преступник скончался.
Пенсионер требовал от государства взыскания за моральный ущерб почти полмиллиарда рублей, но Минфин России не поддержал, назвав сумму «неразумной». Ленинский районный суд Уфы сегодня вынес решение выплатить 31 миллион 650 тысяч 800 рублей.