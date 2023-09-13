В Башкирии готовность объектов к отопительному сезону составляет 96%

До полной готовности отопительных систем – 4%. В Башкортостане завершается проверка и замена объектов ЖКХ в многоквартирных домах. Установлен крайний срок – 15 сентября. Управляющие компании заканчивают отладку оборудования, а также капитальный ремонт зданий. Когда в дома подадут тепло и куда обращаться, если этого не произошло?

Метр за метром дом обретает оттенки аквамарина. В цвет морской волны здание покрасили после утепления. Идёт подготовка к холодам. В городе Октябрьском в девяти домах рабочие завершают благоустройство фасада и замену лифтового оборудования, ещё в одной многоэтажке заканчивают ремонт системы теплоснабжения.

Одно из самых главных пожеланий – чтобы как на море были не только цвета, но и так же тепло в помещениях. Ремонт внешний позволит сохранить то, что заменили внутри. Крупнейшая управляющая компания Стерлитамака завершила проверку систем отопления, провели необходимую замену оборудования.

Отопительный сезон в Башкортостане наступит, когда в течение пяти суток продержится определённая температура воздуха: +8 градусов по Цельсию и ниже. Если же по истечении срока трубы так и не горят, эксперты советуют обращаться в свою управляющую компанию. С другой стороны, эксперты призывают к ответственности и жильцов. Людей просят вовремя платить за капитальный ремонт.