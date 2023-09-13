В Уфе завтра стартует всероссийский фестиваль «Айда играть!»

Волшебная страна в центре Уфы. Уже завтра на Советской площади начинается грандиозный всероссийский фестиваль «Айда играть!». Он проводится впервые не только в столице республики, но и вообще в стране.

Современные игрушки, коллекции из прошлых лет, интерактивные мероприятия, спектакли, ростовые куклы и мастер-классы – здесь будет интересно не только детям, но и родителям. А самое главное – фестиваль ответит на серьезные вопросы воспитания, формирования личности и важности первых игрушек.