В Большом театре представили оперу «Садко» в постановке Башкирского театра оперы и балета

Башкирский театр оперы и балета с триумфом выступил на исторической сцене Большого театра. Московской публике представили постановку, премьера которой состоялось в Уфе осенью прошлого года, – оперу «Садко». Один из самых красивых спектаклей в репертуаре башкирского театра. Почти полтысячи костюмов и двести артистов.

Так звучит Большой незадолго до начала постановки. Спокойная, размеренная работа. Спустя час зал заполнит почти тысяча зрителей. Среди гостей, пришедших посмотреть постановку башкирского театра, много лиц, знакомых всей стране. Вот телеведущие Елена Малышева и Арина Шарапова в компании сенатора Лилии Гумеровой. Свои места уже заняли мэтр композиторской школы Александр Чайковский и его жена. Глава республики Радий Хабиров спектакль смотрит также вместе с супругой. Рядом полномочный представитель президента страны в ПФО Игорь Комаров. Свет гаснет, зал замирает. На исторической сцене исторический момент для Башкирского театра оперы и балета.

Это не первая постановка башкирского театра, оказавшаяся на главной сцене страны. Но она точно особенная. «Садко» Римского-Корсакова считается крайне тяжёлым произведением как для певцов, так и для музыкантов. А поставить оперу в классическом варианте – почти вызов.

Подготовка этой постановки заняла в общей сложности около года. В опере «Садко» есть русская душа и характер. Мне кажется, что сегодня такие спектакли заслуживают особого внимания и как никогда важны для нашего зрителя. Аскар Абдразаков, режиссёр-постановщик, заслуженный артист Российской Федерации

Зрители и вправду словно забывают, где находятся. Из Уфы привезли почти полтысячи невероятных костюмов, сшитых вручную. Кокошник солистки Альфии Каримовой, исполняющей роль царевны Волховы, везли в специальном защитном кофре. Головной убор воссоздан по образу первой исполнительницы этой роли постановки 19 века.

Многие артисты за спектакль умудряются сменить по несколько костюмов. Пока зрители отдыхают во время антракта, члены труппы продолжают работу. Подправляют макияж, меняют образы, готовятся к следующему действию. Для башкирского театра это уже четвертый спектакль на сцене Большого. И такие премьеры становятся доброй традицией.

Мы представили оперу «Садко» московскому зрителю в самом что ни на есть классическом варианте. Без искажений, которые были свойственны её постановкам в определённое время, но непонятны нашим жителям. Это и называется «русская душа». Если посмотреть на костюмы, там очень много фрагментов из одежды разных национальностей – марийские, башкирские, татарские костюмы. Это некое обращение вглубь российской души и, наверное, одно из главных преимуществ сегодняшней постановки. Мы хотим делиться с жителями других городов и регионов нашими творческими достижениями. Договорились в следующем году показать один из спектаклей в Санкт-Петербурге. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Театральное искусство в нашем округе занимает особе место. Башкортостан традиционно является лидером в сфере культуры и подаёт хороший пример другим регионам. Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в ПФО

Чтобы привезти в Большой театр такую оперу, как «Садко», нужно иметь смелость, считают деятели искусств. После спектакля Радий Хабиров зашел за кулисы лично поблагодарить артистов от своего лица и передать благодарность от восторженной публики.

Вы в третий раз выходите на историческую сцену Большого театра. Вы не представляете, как много делаете для Башкортостана. Потому что наша республика гремит на главной театральной сцене страны. Спасибо огромное! И начинайте думать о новой постановке, которую мы представим здесь в следующем году. Переговоры об этом мы уже провели. Вы большие молодцы, низкий вам поклон. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан