В Уфе прошла пресс-конференция, посвященная чемпионату «ГеоВызов»

На этой неделе в республике стартует I Международный геологический чемпионат. Мероприятие проводится по инициативе главы республики Радия Хабирова при поддержке Роснедр. Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная мероприятию.

В регион съедутся будущие геологи из 13 субъектов страны и Республики Казахстан. Кроме того, для участия приглашены предприятия геологоразведки. Соревнования станут началом новой истории для отрасли в целом. Турнир состоится с 16 по 22 сентября. Геологи будут бросать вызов сами себе на территории парка «Патриот», а также в Архангельском, Ишимбайском и Гафурийском районах.