Сборная Башкири отличилась на первенстве России по грэпплингу

Соревнования проходили в конце августа в городе Суздаль. Участие в них принимали 1600 спортсменов из 56 регионов страны. Честь Башкортостана защищали порядка 50 борцов, но завоевать путевку на соревнования мирового уровня удалось лишь нескольким.
Гаджи Гусейнов – самый юный спортсмен в сборной республики. Но, несмотря на это, выступает он лучше всех. Гаджи занимается грэпплингом восемь лет. Но только сейчас спортсмен дебютировал на соревнованиях российского уровня. Он сумел завоевать две золотые медали и в свои 13 лет отобраться на планетарные состязания.
В течение всего года спортсмены и их тренеры проводили колоссальную работу по подготовке к первенству. В итоге на соревнования отобрались 60 спортсменов из нашей республики. И только восемь ребят смогут принять участие в мировом старте.
На первенстве России Даниил Матвеев провел пять схваток. И все завершил досрочно. Вообще спортсмен принимает участие во всероссийских стартах во второй раз. Но удача повернулась к нему лишь на этом первенстве.
Хрупкая девушка на первый взгляд, но на ковре ей равных нет. У Алсу Галиевой за пять лет в спорте большое количество наград. В этом году из-за учебы у спортсменки не всегда получалось посещать тренировки. Потому Алсу удалось завоевать лишь бронзу.
А для Низама Идрисова это последнее первенство. И он единственный из республики, кто выступал по взрослым и поборется на мире. В Суздале он провел пять схваток. Но в финале не смог победить соперника из Дагестана и уступил с разницей в один балл.
Сейчас спортсмены продолжают тренироваться и готовиться к главному старту сезона. На первенстве России башкирские спортсмены завоевали три золота, одно серебро и четыре бронзы. В медальном зачете наша республика на четвертом месте.