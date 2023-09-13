Сборная Башкири отличилась на первенстве России по грэпплингу

Соревнования проходили в конце августа в городе Суздаль. Участие в них принимали 1600 спортсменов из 56 регионов страны. Честь Башкортостана защищали порядка 50 борцов, но завоевать путевку на соревнования мирового уровня удалось лишь нескольким.

Гаджи Гусейнов – самый юный спортсмен в сборной республики. Но, несмотря на это, выступает он лучше всех. Гаджи занимается грэпплингом восемь лет. Но только сейчас спортсмен дебютировал на соревнованиях российского уровня. Он сумел завоевать две золотые медали и в свои 13 лет отобраться на планетарные состязания.

Папа посоветовал мне походить на грэпплинг. Он меня привел, сказал: тренируйся. Ну и я начал, собственно, тренироваться. Потом у меня начали появляться хорошие медали, первые места, и вот продолжил этот спорт и буду продолжать. Гаджи Гусейнов, победитель первенства России по грэпплингу

В течение всего года спортсмены и их тренеры проводили колоссальную работу по подготовке к первенству. В итоге на соревнования отобрались 60 спортсменов из нашей республики. И только восемь ребят смогут принять участие в мировом старте.

Мы по 30 июля, целый месяц два раза, с утра и вечером, упорно тренировались. Занимались, готовились к этим соревнованиям целый год, чтобы пройти этот уровень. Ислам Идрисов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по грэпплингу

На первенстве России Даниил Матвеев провел пять схваток. И все завершил досрочно. Вообще спортсмен принимает участие во всероссийских стартах во второй раз. Но удача повернулась к нему лишь на этом первенстве.

Прошлые два раза были неудачными, ну в этот раз помогло то, что я активно занимался и готовился. Даниил Матвеев, победитель первенства России по грэпплингу

Хрупкая девушка на первый взгляд, но на ковре ей равных нет. У Алсу Галиевой за пять лет в спорте большое количество наград. В этом году из-за учебы у спортсменки не всегда получалось посещать тренировки. Потому Алсу удалось завоевать лишь бронзу.

Я многократная призерка России и чемпионка России. Когда я ездила на первенство России, не уезжала без медалей. Ну, бывают неудачи, конечно. Алсу Галиева, бронзовый призер первенства России по грэпплингу

А для Низама Идрисова это последнее первенство. И он единственный из республики, кто выступал по взрослым и поборется на мире. В Суздале он провел пять схваток. Но в финале не смог победить соперника из Дагестана и уступил с разницей в один балл.

Вы сами понимаете первенство России само по себе конкурентное. Туда не приезжает неслабый человек. То есть приходиться бороться в любом случае. И показываем возможности свои. Как получилось, так и сделали. Низам Идрисов, серебряный призер первенства России по грэпплингу