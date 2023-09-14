В Уфе на Оренбургском тракте проверяют пассажирский транспорт

В столице Башкирии госавтоинспекторы проверяют транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки. Об этом рассказали в пресс-службе городской госавтоинспекции. Рейдовые мероприятия проводятся на Оренбургском тракте.

В совместном рейде принимают участие сотрудники технического надзора и городского полка ДПС, федеральной службы судебных приставов. Проведение таких массовых проверок должно обеспечить снижение уровня аварийности на дорогах, нарушений ПДД, которые допускают водители автобусов, и соблюдение правил перевозки пассажиров.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки госавтоинспекторы будут обращать внимание на техническое состояние автобусов, а также соответствие их конструкции установленным нормам и требованиям.