Дикие пчелы покинули нацпарк «Башкирия»

В национальном парке «Башкирия» специалисты проверили 10 колод и 15 бортей в лесах Бурзяна. По итогам проверок выяснилось, что некоторые пчелосемьи улетели.

Жара и засуха минувшего лета привели к тому, что цветки липы как основного медоноса высохли, и пчелы покинули эти места в поисках нектара. Именно по этой причине некоторые борти и колоды теперь пустые, уточнили в дирекции природного парка.