Дикие пчелы покинули нацпарк «Башкирия»

В национальном парке «Башкирия» специалисты проверили 10 колод и 15 бортей в лесах Бурзяна. По итогам проверок выяснилось, что некоторые пчелосемьи улетели.
Жара и засуха минувшего лета привели к тому, что цветки липы как основного медоноса высохли, и пчелы покинули эти места в поисках нектара. Именно по этой причине некоторые борти и колоды теперь пустые, уточнили в дирекции природного парка.
Однако бортники продолжают свою работу: освобождают домики от отходов, скопившихся за летний период, добавляют утепляющие веники, свежие траву и ветки, убирают излишки меда.
Фото: Дирекция нацпарка «Башкирия»