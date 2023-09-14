Дикие пчелы покинули нацпарк «Башкирия»

В национальном парке «Башкирия» специалисты проверили 10 колод и 15 бортей в лесах Бурзяна. По итогам проверок выяснилось, что некоторые пчелосемьи улетели.

Фото №1 - Дикие пчелы покинули нацпарк «Башкирия»

Жара и засуха минувшего лета привели к тому, что цветки липы как основного медоноса высохли, и пчелы покинули эти места в поисках нектара. Именно по этой причине некоторые борти и колоды теперь пустые, уточнили в дирекции природного парка.

Однако бортники продолжают свою работу: освобождают домики от отходов, скопившихся за летний период, добавляют утепляющие веники, свежие траву и ветки, убирают излишки меда.

Фото: Дирекция нацпарка «Башкирия»

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