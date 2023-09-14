В Уфе спасатели пришли на помощь застрявшему на дереве мужчине

Специалисты управления гражданской защиты Уфы минувшей ночью выезжали на помощь мужчине, который выпал из окна высотки по улице Кольцевой, 195. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Пострадавшему около 40 лет. Он упал с высоты и застрял в ветках дерева на уровне второго этажа. Ему помогли очевидцы, которые вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда приставили к дереву лестницу и добрались до висевшего на ветках мужчины. Затем с помощью системы канатного доступа его спустили на землю.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в стационар.
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы