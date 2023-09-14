В Бураевском районе Башкирии возведут два новых ФАПа

В Бураевском районе возведут два новых фельдшерско-акушерских пунктах. Они появятся в деревне Кушманаково и Новоелдяково. Всего в этом году в республике построят 75 ФАПов по программе модернизации первичного медицинского звена нацпроекта «Здравоохранение».

Галия Галиева не успевает вернуться с одного вызова, как её ждут уже другие пациенты. Под её медицинской опекой 310 человек, из них почти полсотни – дети.

Но прежде чем спасать чьи-то жизни, хорошо бы спасти ФАП, мечтала фельдшер. Потому как прием ведет в постройке 1985 года – Галия Габитовна тогда только училась. Здесь нет водоснабжения и в целом удобств, здание уже разрушается. А без ФАПа не обойтись, говорит многодетная мама Айсылу Бикташева.

В Новоелдяково уже построены новые ФАПы. До этого в Бураевском районе их построили восемь.

Запустить канализацию, установить медицинское оборудование – всё это временные сложности. Главное, Галия Габитовна рассуждает философски, – медицинское обслуживание станет современнее в деревне, теперь можно думать исключительно о здоровье пациентов.

Современное медицинское оборудование пока что упаковано в коробки, но скоро это всё будет использоваться для населения.