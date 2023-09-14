В Башкирии за вечер под колесами легковушки и фуры погибли два пешехода

По информации пресс-службы ГИБДД по Башкирии, накануне вечером в Кушнаренковском районе на трассе М-7 «Волга» произошла авария, унесшая жизнь 40-летнего жителя Илишевского района.

Инцидент произошел недалеко от деревни Марс. Житель Свердловской области двигался на грузовике «Ман» в сторону Москвы и сбил мужчину правой стороной полуприцепа. От удара он упал. Затем встречный большегруз «Даф» совершил наезд на пешехода, лежащего на дороге. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В районе десяти часов вечера в Благовещенском районе на 65 км автотрассы Уфа – Янаул на 40-летнего мужчину наехал уфимец на автомобиле Daewoo Gentra. По предварительной информации, житель Благовещенского района шел по проезжей части по встречному направлению без световозвращающих элементов на одежде. Мужчина скончался до приезда медиков.

По данным фактам проводятся проверки, будут проведены экспертизы.