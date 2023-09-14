Из Башкирии более 400 мигрантов депортированы из-за нарушения визового режима

За сентябрь из Башкирии на родину были депортированы 15 мигрантов, сообщает пресс-служба главного управления ФССП России по Башкортостану. Основание: нарушение визового режима.

Уточняется, что мигранты, которых отправили домой, игнорировали условия пребывания на территории Российской Федерации. Они не имели документов, подтверждающих их право пребывания на территории страны, и отказывались выезжать по истечении установленного срока.

Чаще других нарушают визовый режим граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Армении, уточнили в ведомстве.

По итогам восьми месяцев текущего года судебные приставы отправили домой более 400 мигрантов.