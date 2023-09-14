В Башкирии спасатели напомнили о правилах безопасной осенней рыбалки

Накануне вечером экстренные службы получили сообщение о том, что в Уфе на середине реки замечен плывущий мужчина. Позже выяснилось, что мужчина занимался подводной охотой.

В Госкомитете республики по ЧС напомнили жителям региона о правилах поведения на рыбалке в осенний период, в том числе подводной.

Прежде всего, важно помнить, что погружаться в воду запрещается при плохом самочувствии, слабости, повышенной температуре тела, с кашлем и насморком. Кроме того, между двумя ныряниями необходимо делать 3-5-минутный перерыв.

Подводным охотникам рекомендуется проверить маску – не пропускает ли она воздух, а также проверить трубку и гидрокостюм на предмет отсутствия разрывов. Ремни ласт следует подогнать под размер ноги, чтобы они сидели плотно.

Также специалисты порекомендовали нырять в паре – вместе либо поочередно, чтобы контролировать друг друга под водой.