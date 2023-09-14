В Башкирии ребёнок пьяной женщины выпал из окна

В Стерлитамаке перед судом предстанет местная жительница. Её обвинили в причинении тяжкого вреда своему ребёнку по неосторожности.

В мае женщина находилась в квартире с маленьким ребёнком в состоянии алкогольного опьянения после посиделки с бывшим супругом. Нерадивая мать уснула и оставила малыша без присмотра.

Ребёнок забрался на подоконник, открыл оконную створку и выпал. У малыша диагностировали травму головы, множественные ушибы и переломы.