В Башкирии ребёнок пьяной женщины выпал из окна

В Стерлитамаке перед судом предстанет местная жительница. Её обвинили в причинении тяжкого вреда своему ребёнку по неосторожности.

Фото №1 - В Башкирии ребёнок пьяной женщины выпал из окна

В мае женщина находилась в квартире с маленьким ребёнком в состоянии алкогольного опьянения после посиделки с бывшим супругом. Нерадивая мать уснула и оставила малыша без присмотра.

Ребёнок забрался на подоконник, открыл оконную створку и выпал. У малыша диагностировали травму головы, множественные ушибы и переломы.

Обвиняемая частично признала свою вину. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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