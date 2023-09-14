В Башкирии ученые проводят исследования на карбоновых полигонах

В межвузовском студенческом кампусе будет работать лаборатория климата и мониторинга окружающей среды УГНТУ. Основная тематика исследований – декарбонизация, то есть сокращение выброса парниковых газов в атмосферу. Сейчас ученые уже проводят свои наработки на участках карбоновых полигонов в Башкортостане. Например, в Давлекановском районе, на территории болота Берказан-Камыш.

С помощью портативного газоанализатора ученые изучают количество углекислого газа и метана. Данные получают не только в разных точках, но и в разное время суток. Ведь фотосинтез, напрямую влияющий на результат, по-разному проходит днем и ночью.

Более полную картину местности получают с помощью беспилотника. Эту методику по оценке способности поглощать углекислый газ ученые нефтяного университета разработали сами. Благодаря мультиспектральной камере и лазерному локатору – лидару – дрон сканирует местность, указывая все вплоть до высоты деревьев и типа растений.

Полигоном для исследований послужило одно из крупнейших в России болот Берказан-Камыш. Из-за хозяйственной деятельности в 80-е оно высохло, но шесть лет назад его вновь начали обводнять. У ученых была уникальная возможность сравнить уровни выбросов и поглощений парниковых газов до и после.

Башкортостан – один из пилотных регионов, где созданы карбоновые полигоны. В республике семь участков, на которых учёные проводят исследования в лесной зоне, на пахотных и залежных землях, в болотной экосистеме и ковыльной степи.