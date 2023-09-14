«Башспирт» заплатит более 3 млн рублей за загрязнение реки Белой

В Башкирии Росприродназор направил требование АО «Башспирт» о добровольном возмещении вреда, который был причинен реке Белой. Сумма в требовании – 3 219 500 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в III квартале текущего года в ходе проверки предприятия выявлены нарушения природоохранного законодательства. В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Сообщается также, что в отобранных пробах сточной и природной вод реки Белой обнаружена превышающая концентрация загрязняющих веществ.