В уфимском парке им. И. Якутова сгорел ресторан

В настоящее время продолжается тушение пожара, который произошел сегодня в ресторане «Тихая гавань» по ул. Ленина в Парке им. И. Якутова.

На момент прибытия экстренных служб горела кровля двухэтажного бревенчатого здания общей площадью 240 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвует достаточное количество личного состава и спецтехники.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 10 человек персонала ресторана.

По состоянию на 14:30 пожар локализован. Предварительная причина: искра от сварочных работ, которые проводились на крыше здания, где планировалось установить лестницу.

На месте происшествия работают эксперт испытательный пожарной лаборатории, а также дознаватель МЧС России.