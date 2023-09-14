В уфимском парке им. И. Якутова сгорел ресторан

В настоящее время продолжается тушение пожара, который произошел сегодня в ресторане «Тихая гавань» по ул. Ленина в Парке им. И. Якутова.
На момент прибытия экстренных служб горела кровля двухэтажного бревенчатого здания общей площадью 240 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвует достаточное количество личного состава и спецтехники.
Информации о погибших и пострадавших не поступало. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 10 человек персонала ресторана.
По состоянию на 14:30 пожар локализован. Предварительная причина: искра от сварочных работ, которые проводились на крыше здания, где планировалось установить лестницу.
На месте происшествия работают эксперт испытательный пожарной лаборатории, а также дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС России по РБ