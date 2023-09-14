Радий Хабиров дал старт всероссийскому фестивалю «Айда играть»

Сегодня в столице Башкирии на Советской площади начал свою работу всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Это первый форум-выставка индустрии детских игрушек, который проводится по инициативе Главы Башкирии.
Перед церемонией открытия Радий Хабиров посетил несколько площадок фестиваля. Так, в павильоне «Союзмультфильма» он пообщался с представителями киностудии, которые рассказали, что в дни мероприятия они организуют школу анимации, где будут проводить мастер-классы и лекции от мэтров киностудии.
Также руководитель республики ознакомился с экспонатами зоны кукольного мира, первой игротеки, ремесленных и народных игрушек.
На площадках фестиваля работают зоны для особенных детей, где представлены тактильные игрушки, работают специалисты, которые проведут мастер-классы для родителей таких детей.
Кроме того, здесь действует выставка редких игрушек и проводится благотворительная акция «Подари игрушку!». Все игрушки, собранные в рамках акции, будут переданы в дар детским домам, больницам и уфимскому хоспису.
Напомним, ранее редакция bash.news сообщала, что фестиваль «Айда играть» в Уфе пройдет с 14 по 17 сентября.