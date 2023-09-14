Радий Хабиров дал старт всероссийскому фестивалю «Айда играть»

Сегодня в столице Башкирии на Советской площади начал свою работу всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Это первый форум-выставка индустрии детских игрушек, который проводится по инициативе Главы Башкирии.  

Фото №1 - Радий Хабиров дал старт всероссийскому фестивалю «Айда играть»

Перед церемонией открытия Радий Хабиров посетил несколько площадок фестиваля. Так, в павильоне «Союзмультфильма» он пообщался с представителями киностудии, которые рассказали, что в дни мероприятия они организуют школу анимации, где будут проводить мастер-классы и лекции от мэтров киностудии.    

Также руководитель республики ознакомился с экспонатами зоны кукольного мира, первой игротеки, ремесленных и народных игрушек.  

Фото №2 - Радий Хабиров дал старт всероссийскому фестивалю «Айда играть»

На площадках фестиваля работают зоны для особенных детей, где представлены тактильные игрушки, работают специалисты, которые проведут мастер-классы для родителей таких детей.

Кроме того, здесь действует выставка редких игрушек и проводится благотворительная акция «Подари игрушку!». Все игрушки, собранные в рамках акции, будут переданы в дар детским домам, больницам и уфимскому хоспису.

 На Советской площади у нас еще один фестиваль – «Айда играть». Конечно, прежде всего, приветствую наших детей, которые пришли с родителями, бабушками и дедушками. В первую очередь, фестиваль для них. Вообще, фестиваль очень серьезный, потому что мы должны задуматься над тем, какие должны быть у наших детей игрушки. Они должны быть качественные, интересные, понятные. Поэтому, думаю, что здесь каждый найдет для себя. Всем желаю хорошего настроения! Побалуйте ваших детей и айда играть!

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала, что фестиваль «Айда играть» в Уфе пройдет с 14 по 17 сентября.

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