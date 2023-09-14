Радий Хабиров дал старт всероссийскому фестивалю «Айда играть»

На Советской площади у нас еще один фестиваль – «Айда играть». Конечно, прежде всего, приветствую наших детей, которые пришли с родителями, бабушками и дедушками. В первую очередь, фестиваль для них. Вообще, фестиваль очень серьезный, потому что мы должны задуматься над тем, какие должны быть у наших детей игрушки. Они должны быть качественные, интересные, понятные. Поэтому, думаю, что здесь каждый найдет для себя. Всем желаю хорошего настроения! Побалуйте ваших детей и айда играть!

Радий Хабиров, Глава Башкирии