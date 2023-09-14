Стала известна причина крупного пожара в парке им. Якутова в Уфе

Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек персонала. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано на площади 200 квадратных метров. Сил и средств достаточно. На месте пожара работает эксперт испытательно-пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России

Андрей Зайцев, врио начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан