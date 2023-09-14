Стала известна причина крупного пожара в парке им. Якутова в Уфе

Сегодня, 14 сентября, в парке им. Якутова произошёл крупный пожар. Огнём охватило ресторан «Тихая гавань».
По предварительной информации от представителей МЧС, на крыше ресторана проводились сварочные работы. Именно они могли стать причиной возгорания.
Открытое горение было ликвидировано в короткие сроки, однако восстановлению здание не подлежит.
Из здания самостоятельно эвакуировались десять
человек персонала. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано на площади
200 квадратных метров. Сил и средств достаточно. На месте пожара работает
эксперт испытательно-пожарной лаборатории и дознаватель МЧС РоссииАндрей Зайцев, врио начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан