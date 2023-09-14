В Башкирии заговорил анимированный символ Стерлитамака – гусь

В башкирском Стерлитамаке творческая команда анимировала символ города – гуся. В коротких видеороликах он рассказывает об истории города, его достижениях, достопримечательностях и о людях. Об этом сообщил глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов.   

Фото №1 - В Башкирии заговорил анимированный символ Стерлитамака – гусь

Сейчас в сети размещены три ролика. Первый из них рассказывает об истории города, второй – о его парках и памятниках, о его жителях. Третий ролик посвящен условиям, которые созданы в Стерлитамаке для развития и учебы молодежи.   

Любопытно, что видео довольно быстро набирает популярность – в среднем порядка 40 тысяч просмотров интернет-пользователей.    

Фото: стоп-кадр видео

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