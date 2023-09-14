В Башкирии тракторист получил ожоги после взрыва бочки

5 июля тракторист-машинист скончался в больнице №1 в Стерлитамаке. В ходе расследования выявлено, что в бочке опрыскивателя была трещина, которую заклеили незадолго до несчастного случая. Использовался при этом клей, купленный накануне в Стерлитамаке. Во время работы емкость опять начала течь, и тракторист залез в бочку, решив попытаться расплавить пластмассу при помощи бытовой газовой горелки. Произошел сильный взрыв, которым мужчину выкинуло из бочки.