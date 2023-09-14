В Башкирии тракторист получил ожоги после взрыва бочки

В Гострудинспекции Башкирии рассказали о завершении расследования очередного несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
30 июня в Гафурийском районе 57-летний тракторист занимался опрыскиванием подсолнечника. Он встал на бочку, но та лопнула. Мужчина получил травмы и ожоги – его спецодежда превратилась в лохмотья. Коллеги доставили пострадавшего в Красноусольскую ЦРБ.
5 июля тракторист-машинист скончался в больнице №1 в Стерлитамаке. В ходе расследования выявлено, что в бочке опрыскивателя была трещина, которую заклеили незадолго до несчастного случая. Использовался при этом клей, купленный накануне в Стерлитамаке. Во время работы емкость опять начала течь, и тракторист залез в бочку, решив попытаться расплавить пластмассу при помощи бытовой газовой горелки. Произошел сильный взрыв, которым мужчину выкинуло из бочки.
Установлено, что к несчастному случаю привели неудовлетворительная организация производства работ, а также недостатки в подготовке работников по охране труда. Материалы переданы в следственные органы.