Военнослужащего из Башкирии, который проходит службу в зоне СВО, представят к госнаграде

Почти из 40 человек в живых осталось только четверо, но своих позиций они не сдали. Военнослужащего из Башкортостана, который проходит службу в зоне СВО, представят к госнаграде. За проявленное мужество и отвагу жителю Стерлитамака предоставили внеочередной отпуск.

Он не учитель. И призвание его Родину защищать. Но Алексей с удовольствием помогает дочери с уроками, да и любую свободную минуту в эти дни старается провести с близкими. Ведь скоро снова в зону специальной военной операции. Домой бойца отпустили на две недели во внеочередной отпуск за проявленное на поле боя мужество.

21 день они удерживали свои позиции близ села Работино. Всё это время противник пытался выбить из окопа бойцов. Выживших осталось всего четыре человека.

Но военнослужащие морской пехоты, среди которых был и наш земляк, не сдались и отстояли позиции. За проявленную отвагу Алексея Каткова представили к ордену мужества. Свои действия на поле боя, не считает чем-то сверхъестественным. Он человек военный и к такому повороту морально был готов.

Алексей 20 лет отслужил в пограничных войсках в Хабаровске. После выхода на пенсию по выслуге лет вернулся с семьей в Стерлитамак. В мае 2023 года подписал контракт и в составе морской пехоты участвует в специальной военной операции. Супруга бойца Елена к такому выбору мужа отнеслась с пониманием.