В Уфе в сентябре был замечен Дед Мороз

Дед Мороз прогуливался в составе мультпарада на Советской площади. Дедушка уверяет, что он самый настоящий Мороз из Великого Устюга. В Уфу он прибыл на детский фестиваль «Айда играть!» Именно здесь он начинает подготавливать подарки к зиме.