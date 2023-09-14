В Уфе в сентябре был замечен Дед Мороз

Дед Мороз прогуливался в составе мультпарада на Советской площади. Дедушка уверяет, что он самый настоящий Мороз из Великого Устюга. В Уфу он прибыл на детский фестиваль «Айда играть!» Именно здесь он начинает подготавливать подарки к зиме.
«Здесь каждый может посмотреть, что захочет пожелать себе в этом году», - сказал Дед Мороз.
В дни фестиваля на Советской площади можно увидеть множество игр и игрушек, персонажей любимых мультиков, а также поучаствовать в активностях.
С 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.