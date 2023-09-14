В Башкирии растет заболеваемость коклюшем

За полгода инфекцией переболели 67 человек, 65 из них – дети. Болеют в основном непривитые. Особенностью коклюша является постепенное нарастание кашля вплоть до приступов. Как защитить ребенка от недуга?

Уколы – процедура неприятная, но ребенок переносит их стойко. Сухой кашель у девочки начался еще в середине августа. Была небольшая температура. Врачи ставили ОРВИ. Однако кашель продолжал мучить ребенка даже после курса ингаляций. Вскоре стало понятно, что это не простуда. В инфекционной больнице поставили диагноз «коклюш».

Заболевание передается воздушно-капельным путем. Поэтому в медучреждении пациенты лечатся в боксах с отдельным входом. Заразный период длится примерно 25-30 дней. Кашель даже после лечения долго не отступает. Осложнения могут спровоцировать пневмонию и бронхит.

Чаще всего заразу цепляют непривитые дети. Заболеть может и ребенок с вакцинацией, но для него недуг пройдет в легкой форме. В республике растет число детей с диагнозом «коклюш». Если сравнить с прошлым годом, то за три месяца не было ни одного пациента, а в этом – 33. Особенно опасна инфекция для детей раннего возраста.