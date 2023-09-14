В Уфе продолжается демонтаж здания завода им. Кирова

Кампус будет представлять собой реконструкцию построенных объектов - IQ-парка и остальных строений. По информации пресс-службы Правительства РБ, демонтаж завода никак не повлияет на обучение студентов университета.

Демонтировать здание завода планируется до 30 октября текущего года. Первый этап проекта кампуса также планируется завершить в 2023 году, а второй до конца 2025 года. Общая площадь объектов составит 146 тысяч квадратных метров.