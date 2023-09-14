«Айда играть!»: в Уфе завершился первый день I Всероссийского фестиваля игр

Тысячи игрушек и сотни детей. Сегодня в столице Башкортостана стартовал первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть!». Инициатором его проведения стал глава республики. На одной территории встретились более 140 производителей, представители власти, родители и дети. Форум на Советской площади – не только место, где можно хорошо провести время с семьей, это также площадка для развития игровой культуры. Количество предприятий, создающих отечественные игрушки, уже в ближайшие годы должно стать больше в два раза.

Призыв «пойдем играть!» здесь слышен на каждом шагу. Одноименный фестиваль превратил Советскую площадь в большую детскую площадку. Юные гости форума сначала игрушки тестируют. Если новое развлечение пришлось по душе, время опустошать кошельки родителей. Но любимая игрушка у всех обычно одна.

Инициатор первого всероссийского форума игрушек – глава республики. Это уникальная площадка, которая объединила специалистов науки, образования и родителей для развития игровой культуры. Радий Хабиров посетил тематические шатры с детскими товарами. Пообщался с производителями. Руководитель региона отметил, что игрушки для наших детей должны быть правильными.

На Советской площади начинает работу фестиваль «Айда играть!». Прежде всего приветствую его главных гостей – наших детей, которые пришли с родителями, бабушками и дедушками. А вообще фестиваль очень серьёзный, потому что мы должны задуматься над тем, какие игрушки должны быть у наших детей. Они должны быть качественными, интересными, понятными. Всем желаю хорошего настроения! Побалуйте ваших детей и айда играть! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Игрушки современные и советской эпохи, головоломки, настолки, книги и одежда – на площадке представлено все, что касается детства. Дом дружбы народов к форуму сшил на готовые куклы национальные костюмы.

Все костюмы сшиты вручную нашими мастерицами. Дети через игрушки будут понимать, что мы разные, но мы вместе. Эльмира Саматова, и.о. директора дома дружбы народов Республики Башкортостан

Игрушки в костюмах в единственном экземпляре. Поэтому, чтобы дети и дома изучали культуру, куклы сделали и бумажными. Одежду можно вырезать и наряжать персонажей. Такие наборы детям приготовили в подарок. Еще одно важное направление в детских товарах – это изготовление игрушек, которые лечат. Тактильные шашки, шахматы с огранкой и лото – дети с ОВЗ социализируются с помощью специальных игр.

Игрушку можно было изготовить и самому. Кроме того, маленькие эксперты ставили оценки тем или иным товарам. Набравшие большее количество жетонов получат знак качества.

Но форум – это не только про развлечение. Место здесь есть и серьезному. На пленарной сессии «Больше, чем игра» обсудили развитие отрасли. В стране на сегодняшний день мало предприятий полного промышленного цикла – всего 10%. В ближайшие годы стоит задача удвоить этот показатель.