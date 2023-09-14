«Айда играть!»: в Уфе завершился первый день I Всероссийского фестиваля игр

Тысячи игрушек и сотни детей. Сегодня в столице Башкортостана стартовал первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть!». Инициатором его проведения стал глава республики. На одной территории встретились более 140 производителей, представители власти, родители и дети. Форум на Советской площади – не только место, где можно хорошо провести время с семьей, это также площадка для развития игровой культуры. Количество предприятий, создающих отечественные игрушки, уже в ближайшие годы должно стать больше в два раза.
Призыв «пойдем играть!» здесь слышен на каждом шагу. Одноименный фестиваль превратил Советскую площадь в большую детскую площадку. Юные гости форума сначала игрушки тестируют. Если новое развлечение пришлось по душе, время опустошать кошельки родителей. Но любимая игрушка у всех обычно одна.
Инициатор первого всероссийского форума игрушек – глава республики. Это уникальная площадка, которая объединила специалистов науки, образования и родителей для развития игровой культуры. Радий Хабиров посетил тематические шатры с детскими товарами. Пообщался с производителями. Руководитель региона отметил, что игрушки для наших детей должны быть правильными.
Игрушки современные и советской эпохи, головоломки, настолки, книги и одежда – на площадке представлено все, что касается детства. Дом дружбы народов к форуму сшил на готовые куклы национальные костюмы.
Игрушки в костюмах в единственном экземпляре. Поэтому, чтобы дети и дома изучали культуру, куклы сделали и бумажными. Одежду можно вырезать и наряжать персонажей. Такие наборы детям приготовили в подарок. Еще одно важное направление в детских товарах – это изготовление игрушек, которые лечат. Тактильные шашки, шахматы с огранкой и лото – дети с ОВЗ социализируются с помощью специальных игр.
Игрушку можно было изготовить и самому. Кроме того, маленькие эксперты ставили оценки тем или иным товарам. Набравшие большее количество жетонов получат знак качества.
Но форум – это не только про развлечение. Место здесь есть и серьезному. На пленарной сессии «Больше, чем игра» обсудили развитие отрасли. В стране на сегодняшний день мало предприятий полного промышленного цикла – всего 10%. В ближайшие годы стоит задача удвоить этот показатель.
В Башкортостане 84 предприятия производят детское питание, мебель, одежду, обувь. В этом году Фонд развития промышленности республики первым в стране утвердил специальную программу для поддержки промышленных предприятий. Льготные кредиты на общую сумму под 1% годовых получили семь предприятий. Кроме этого, для поддержки башкирских производителей товаров для детей региональным Минпромом разработан порядок предоставления субсидий из бюджета республики. В 2024 году сумма составит 20 миллионов рублей.