В Башкирии открылась выставка, посвященная СВО

Работы, сделанные руками волонтеров Хайбуллинского района, представили на выставке в Акъярском историко-краеведческом музее. Она посвящена специальной военной операции и её участникам. На открытии побывали те, для кого память о подвигах героев имеет особое значение. Это родные погибших солдат и тех, кто продолжает биться на передовой.