В Башкирии открылась выставка, посвященная СВО

Работы, сделанные руками волонтеров Хайбуллинского района, представили на выставке в Акъярском историко-краеведческом музее. Она посвящена специальной военной операции и её участникам. На открытии побывали те, для кого память о подвигах героев имеет особое значение. Это родные погибших солдат и тех, кто продолжает биться на передовой.

Мы тоже не будем сидеть сложа руки. Будем помогать нашим солдатам, которые воюют. И по возможности поможем. Хотим, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми.

Рима Давлетбаева, мама участника СВО

В день открытия выставки экскурсию по ней провели студентам горного колледжа имени Тасимова. Ребятам рассказали о подвигах их земляков и о том, как можно помочь тем, кто находится в зоне СВО. Организаторами выступили сотрудники музея, волонтеры Хайбуллинского района и представители центра «Семья».

В этом центре семьи, родственники могут получить юридическую консультацию, помощь психолога, оформить какие-либо документы, которые касаются социальных выплат и льгот.

Дина Аккужина, руководитель службы «Семья» в Хайбуллинском районе
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