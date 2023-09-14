Мария Львова-Белова высоко оценила систему защиты детства в Башкирии

В Башкирии созданы шикарные условия в учреждениях для детей-сирот, детей с инвалидностью, вы перешли под единое ведомство, вы выстроили систему, которая позволяет не разлучать братьев и сестер или, например, не увозить ребенка из родного района, школы. Башкортостан занимает высокое место в системе защиты детства среди регионов страны.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка