Мария Львова-Белова высоко оценила систему защиты детства в Башкирии

Увеличить мощности благотворительного фонда «Содействие», чтобы охватить вниманием ещё большее количество детей с инвалидностью. Этот вопрос Глава Башкортостана сегодня обсудил с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Встреча прошла в Доме Республики. Стороны также обсудили возможность дополнительного финансирования подросткового клуба «То самое место», который открыт в Уфе в рамках федеральной стратегической программы «Подростки России». Сразу после встречи Мария Львова-Белова в общении с журналистами дала высокую оценку существующей в регионе системе защиты интересов материнства и детства.

В Башкирии созданы шикарные условия в учреждениях для детей-сирот, детей с инвалидностью, вы перешли под единое ведомство, вы выстроили систему, которая позволяет не разлучать братьев и сестер или, например, не увозить ребенка из родного района, школы. Башкортостан занимает высокое место в системе защиты детства среди регионов страны.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
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