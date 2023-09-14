Мария Львова-Белова высоко оценила систему защиты детства в Башкирии

Увеличить мощности благотворительного фонда «Содействие», чтобы охватить вниманием ещё большее количество детей с инвалидностью. Этот вопрос Глава Башкортостана сегодня обсудил с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.
Встреча прошла в Доме Республики. Стороны также обсудили возможность дополнительного финансирования подросткового клуба «То самое место», который открыт в Уфе в рамках федеральной стратегической программы «Подростки России». Сразу после встречи Мария Львова-Белова в общении с журналистами дала высокую оценку существующей в регионе системе защиты интересов материнства и детства.