В Уфе на совещании с Марией Львовой-Беловой обсудили вопросы обеспечения сирот жильем

53 тысячи сирот стоят на учете по приобретению квартир в Приволжском федеральном округе. Крыша над головой – актуальная проблема для выпускников детских домов по всей стране. Эти проблемы обсудили на совещании в Конгресс-холле «Торатау».

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова и представители регионов ПФО обсудили главные задачи, которые необходимо решить для полноценной социализации детей, оставшихся без попечения родителей. Среди них – не только помощь сиротам в юридических и экономических вопросах, но и содействие в их духовном, интеллектуальном и физическом развитии. В течение дня рабочая группа планирует посетить ряд социальных учреждений.