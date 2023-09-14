В Башкирии из-за большого количества желающих продолжается набор во второй батальон Салавата Юлаева

В Башкортостане продолжается формирование второго добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Как рассказал автор инициативы, поставленный план по набору добровольцев уже выполнен, но из-за большого количества желающих эта работа пока продолжается.
80% добровольцев – сотрудники силовых структур, бизнесмены, директора. Именно они составляют костяк батальона. Также среди них есть учителя и даже чиновники.
Напомним, о создании второго батальона имени Салавата Юлаева стало известно в августе этого года. За это время стать добровольцами захотели более трех тысяч мужчин, и скоро они отправятся из Уфы к месту боевого слаживания. Жителям Башкортостана, желающим поступить на добровольную службу, нужно обратиться по единому справочному номеру 117, в пункт отбора Военного комиссариата республики или в центральный штаб формирования батальонов.