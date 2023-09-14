В Минобре Башкирии рассказали о решении проблемы со строительством школы в уфимской Дёме

Вместо одной школы – две. В Министерстве образования рассказали о пути решения проблемной ситуации со строительством общеобразовательного учреждения в Демском районе Уфы. По проекту концессии там должны были возвести объект на 1225 ученических мест. Однако работы приостановили из-за обнаруженных дефектов участка земли.

Сход граждан больше напоминает родительское собрание. Причем среди присутствующих много тех, чьим детям в школу еще нескоро. В их стане, пожалуй, обеспокоенность даже больше. Говорят: покупали квартиры в новом микрорайоне как раз с расчетом, что здесь построят общеобразовательное учреждение.

По проекту школа была рассчитана на 1225 мест. Открытие объекта были намерены приурочить к юбилею Уфы. Однако работы на площадке неожиданно остановились. Как выяснилось после проведения геологических изысканий, под землей обнаружили карстовые пустоты и грунтовые воды. Строить большое здание на таком участке небезопасно.

Необходимо сделать полный дренаж площади данной, перевести ее в ливневую канализацию. На данный момент ливневой канализации здесь нет. Из-за этого провести эти работы невозможно.

Вернее, укрепление и дренаж почвы провести можно, но это займет время. У властей его нет. Дело в том, что школа, как и еще два подобных заведения в Уфе, строится по договору концессии с госкорпорацией ВЭБ.РФ. В случае значительных отставаний по срокам строительства хотя бы одного учреждения Минобразования может потерять все три объекта.

Довольно бурно развивается район, очень большая жилищная школа, много молодых семей с детьми, поэтому школу они просят. Демская школа у нас должна в приоритете стоять. Нужно строить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В итоге власти приняли решение: будет две школы. По проекту концессии стройку в ближайшее время перенесут в другой микрорайон – «Яркий», где существующее учебное заведение уже переполнено. Возведут школу и на этом участке, но уже к 2026 году, проведя необходимые подготовительные работы.

Власти до открытия нового заведения предложили родителем оформить детей в школу рядом с «Миловским парком». Для подвоза учеников в Министерстве образования пообещали выделить автобусы.