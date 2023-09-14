«Салават Юлаев» одержал победу в первом «зелёном дерби» сезона

Первое «зелёное дерби» в этом сезоне провели уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс». Гости повели в счете: после броска Кагарлицкого шайба перелетела через Самонова и оказалась в воротах юлаевцев.

Далее отличился Станислав Галиев. Ответил гостям Вячеслав Лещенко: он оформил дубль в матче, воспользовавшись большинством. Решающим стал третий период. За пять минут до конца матча нападающий «Салавата» Иван Дроздов ставит точку в вопросе о победителе этого дерби.