Спортсмен из Башкирии выступит на кубке России по смешанным боевым единоборствам

Башкирский боец в ближайшее время выступит на кубке России в Омске по смешанным боевым единоборствам. Салават Бекмухамедов – единственный представитель нашей республики на всероссийском старте. Отбор на эти соревнования прошел в середине года в Ульяновске. Сейчас спортсмен совместно со своим тренером проводят работу перед стартами.
С шести лет Салават Бекмухамедов занимается единоборствами. Поначалу увлекался дзюдо, боксом, а после вовсе перешел в греко-римскую борьбу. Участвовал в региональных и всероссийских соревнованиях и занимал достойные места. Желание перейти в смешанные боевые единоборства у спортсмена возникло после армии.
Три года подряд Салават принимал участие в отборочных этапах в соревнованиях Приволжского федерального округа. Но лишь в этом году спортсмену удалось занять высокое место и отобраться на Россию. К тому же Салават – единственный боец, кто будет представлять нашу республику на всероссийских стартах.
Под наставничеством Махмада Икромова Салават занимается четвертый год. Махмад Киемидинович в свое время побеждал на соревнованиях по разным видам единоборств. Становился и победителем, и призёром. В его кабинете много наград и кубков. Сейчас же он воспитывает новых чемпионов. А Салавату есть на кого равняться.
Ежедневно два раза в день Салават тренируется в спортивном зале и настраивается на предстоящие старты. Его мечта – забрать пояс чемпиона. Соревнования пройдут в Омске в 22 по 23 сентября.