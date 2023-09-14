Спортсмен из Башкирии выступит на кубке России по смешанным боевым единоборствам

Башкирский боец в ближайшее время выступит на кубке России в Омске по смешанным боевым единоборствам. Салават Бекмухамедов – единственный представитель нашей республики на всероссийском старте. Отбор на эти соревнования прошел в середине года в Ульяновске. Сейчас спортсмен совместно со своим тренером проводят работу перед стартами.

С шести лет Салават Бекмухамедов занимается единоборствами. Поначалу увлекался дзюдо, боксом, а после вовсе перешел в греко-римскую борьбу. Участвовал в региональных и всероссийских соревнованиях и занимал достойные места. Желание перейти в смешанные боевые единоборства у спортсмена возникло после армии.

После армии я начал заниматься уже плотно смешанными боевыми единоборствами. Начал выступать на Башкирии, на ПФО поехал, там занял третье место. Тренировался у Махмада Киемидиновича с этого времени, как вернулся из армии. Мне было, по-моему, 20 лет, и вот начал плотно заниматься ММА. Салават Бекмухамедов, серебряный призер чемпионата и первенства ПФО по ММА

Три года подряд Салават принимал участие в отборочных этапах в соревнованиях Приволжского федерального округа. Но лишь в этом году спортсмену удалось занять высокое место и отобраться на Россию. К тому же Салават – единственный боец, кто будет представлять нашу республику на всероссийских стартах.

Бекмухамедов Салават в том году, к сожалению, за выход в полуфинал уступил мастеру спорту, но в этом году этот человек тоже выступает. Но мы знаем, над чем работать, ошибки постараемся не допускать. Мы уверены, что не подведем, и результат мы принесем в нашу республику. Хотелось бы поблагодарить нашего президента федерации по смешанным боевым единоборствам Зарипова Руслана Булатовича за большой вклад в смешанные боевые единоборства, в нашу республику. Махмад Икромов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по ММА

Под наставничеством Махмада Икромова Салават занимается четвертый год. Махмад Киемидинович в свое время побеждал на соревнованиях по разным видам единоборств. Становился и победителем, и призёром. В его кабинете много наград и кубков. Сейчас же он воспитывает новых чемпионов. А Салавату есть на кого равняться.

Пожелания, конечно, стать чемпионом Кубка России, привезти пояс. У меня мечта стать чемпионом UFC, попасть в эту организацию. Всегда была с детства мечта. Я иду к своей мечте, и это один из этапов, одна из целей, которые мне надо достигнуть. Салават Бекмухамедов, серебряный призер чемпионата и первенства ПФО по ММА