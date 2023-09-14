В Башкирии прошли соревнования среди пожарных-добровольцев

Соревнования среди добровольных пожарных прошли в парке «Патриот». На них прибыли участники со всей республики. Добровольцы выполняли развертывание оборудования, забор воды из емкости при помощи пожарной мотопомпы и сбивали мишени. Победителями признавалась команда, выполнившая задание как можно быстрее и без ошибок.

Мы считаем, что это значимое мероприятие, потому что в республике у нас достаточно много добровольческих команд – их более 600. Они потушили и участвовали в тушении более 200 пожаров, как ландшафтных, там и техногенных пожаров жилья.

Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по РБ

Цель состязаний – не только выявить сильнейших, но и популяризировать добровольчество. С помощью неравнодушных граждан ликвидируется каждый пятый пожар в Башкортостане. Добровольцы прикрывают около 76% населённых пунктов Башкортостана, в которых проживает более 21% населения нашей республики.

По сельскому поселению у нас 3-4 пожара в год, и во всех пожарах мы принимаем активное участие. И то, что мы своевременно прибываем к месту пожара, спасает жилище.

Андрей Куклин, глава Ивано-Казанского сельсовета, член добровольной пожарной команды
Уфимская волна
Пенальти