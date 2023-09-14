В Башкирии прошли соревнования среди пожарных-добровольцев

Соревнования среди добровольных пожарных прошли в парке «Патриот». На них прибыли участники со всей республики. Добровольцы выполняли развертывание оборудования, забор воды из емкости при помощи пожарной мотопомпы и сбивали мишени. Победителями признавалась команда, выполнившая задание как можно быстрее и без ошибок.
Цель состязаний – не только выявить сильнейших, но и популяризировать добровольчество. С помощью неравнодушных граждан ликвидируется каждый пятый пожар в Башкортостане. Добровольцы прикрывают около 76% населённых пунктов Башкортостана, в которых проживает более 21% населения нашей республики.