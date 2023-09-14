В Башкирии прошли соревнования среди пожарных-добровольцев

Мы считаем, что это значимое мероприятие, потому что в республике у нас достаточно много добровольческих команд – их более 600. Они потушили и участвовали в тушении более 200 пожаров, как ландшафтных, там и техногенных пожаров жилья.

Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по РБ