Житель Башкирии избил супругу: женщина погибла

В Благовещенском районе зафиксировали очередной акт домашнего насилия, который привёл к гибели женщины.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошёл 9 сентября. Супруги проводили вечер за распитием спиртных напитков. 43-летний мужчина начал конфликт с 34-летней жёной из-за ревности. Он начал бить несчастную руками, пинал по голове и другим частям тела.
Супруги легли спать, но утром женщине стало совсем плохо. Прибывшие врачи нашли уже бездыханное тело. Судмедэкспертиза показала, что смерть была насильственной.
Мужчина сознался в содеянном и написал явку с повинной. В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.