В Уфе прошел благотворительный вечер в помощь приютам животных

Благотворительный вечер состоялся в уфимском Сипайлово. Поводом для мероприятия стало обновление одного из дворов. Три художницы расписали в нем стены трансформаторной подстанции в разной тематике. Одна обращена в сторону будущей хоккейной коробки, другая – к детской площадке, а третья – в сторону зоны отдыха. Расходные материалы для рисунка представила управляющая компания и спонсоры мероприятия.
Главной целью мероприятия стала помощь приютам животных. Гости могли пожертвовать деньги на корм и лекарства для братьев наших меньших, а также выбрать себе четвероногого друга по фотографии. Помимо этого, на празднике организовали дегустацию авторской продукции жителей двора и концертную программу.