В Уфе прошел благотворительный вечер в помощь приютам животных

Благотворительный вечер состоялся в уфимском Сипайлово. Поводом для мероприятия стало обновление одного из дворов. Три художницы расписали в нем стены трансформаторной подстанции в разной тематике. Одна обращена в сторону будущей хоккейной коробки, другая – к детской площадке, а третья – в сторону зоны отдыха. Расходные материалы для рисунка представила управляющая компания и спонсоры мероприятия.

Когда мы пишем, мы вкладываем свою душу и свое видение. Вкладываем все, что у нас есть. То есть частичка нас есть здесь. И мы очень рады, что эти работы принесут радость и будут украшать ваш двор.

Разида Фаткутдинова, художник

Главной целью мероприятия стала помощь приютам животных. Гости могли пожертвовать деньги на корм и лекарства для братьев наших меньших, а также выбрать себе четвероногого друга по фотографии. Помимо этого, на празднике организовали дегустацию авторской продукции жителей двора и концертную программу.

Сегодня в нашем дворе выступают дети, танцуют и поют. Выступают гитаристы с различными песнями, а также чудесный саксофонист. В конце вечера планируется мастер-класс по танцам.

Наталья Булатова, председатель совета дома
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