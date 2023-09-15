В Уфе прошел благотворительный вечер в помощь приютам животных

Когда мы пишем, мы вкладываем свою душу и свое видение. Вкладываем все, что у нас есть. То есть частичка нас есть здесь. И мы очень рады, что эти работы принесут радость и будут украшать ваш двор.

Разида Фаткутдинова, художник