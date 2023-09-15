В Башкирии электромонтер упал с высоты 8,4 метра

Гострудинспекция Башкирии сообщила о завершении расследования несчастного случая в Благовещенске.
3 июля в формовочном цеху местного предприятия сломались автоматические подъёмные ворота. Привод находился на высоте около 9 метров, поэтому ремонтная бригада возвела передвижную вышку. При сборке последнего яруса 43-летний электромонтёр оступился и сорвался с высоты 8,4 м. Он получил многочисленные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
В ходе расследования выявили несколько нарушений, которые и привели к трагедии. Выяснилось, что передвижная сборно-разборная вышка была установлена не на базы, предусмотренные заводом-изготовителем, а на деревянные подкладки под стойками лестниц. При этом стабилизаторы устойчивости не были смонтированы. Таким образом, была нарушена технология монтажа вышки. Помимо этого, к смертельному несчастному случаю привела неудовлетворительная организация производства работ, не было контроля за их выполнением. Погибший работал на высоте со страховкой, но в момент падения находился спиной к монтируемой вышке, скорее всего, «перецеплялся».