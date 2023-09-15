В Башкирии электромонтер упал с высоты 8,4 метра

В ходе расследования выявили несколько нарушений, которые и привели к трагедии. Выяснилось, что передвижная сборно-разборная вышка была установлена не на базы, предусмотренные заводом-изготовителем, а на деревянные подкладки под стойками лестниц. При этом стабилизаторы устойчивости не были смонтированы. Таким образом, была нарушена технология монтажа вышки. Помимо этого, к смертельному несчастному случаю привела неудовлетворительная организация производства работ, не было контроля за их выполнением. Погибший работал на высоте со страховкой, но в момент падения находился спиной к монтируемой вышке, скорее всего, «перецеплялся».