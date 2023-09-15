Радий Хабиров посетил место захоронения Кинзи Арсланова

Его могила находится на склоне холма, недалеко от пещеры, в которой он скрывался вместе с Емельяном Пугачёвым перед началом восстания. Кинзя Арсланов – башкирский старшина, один из руководителей Пугачёвского восстания 1773-1775 годов. Люди называли Кинзю Арсланова абызом, что означает знаток Корана. Он прекрасно знал русский язык. Стал вторым башкирским военачальником, примкнувшим к Емельяну Пугачёву, получил от него чин «главного полковника». Состоял помощником и советником Пугачёва в отношениях с нерусскими народами. Он писал указы, манифесты и тому подобное на языке тюрки, был начальником главного штаба.