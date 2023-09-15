В Башкирии мужчина воссоединился с украденным конём

Полицейские предварительно выяснили, что к краже коня причастен ранее неоднократно судимый 31-летний житель села Шигаево. Он был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Мужчина пояснил, что злоупотребляет спиртными напитками, перебивается случайными заработками, постоянно нуждается в деньгах. Однажды на окраине села он увидел коня. Хозяина животного мужчина не знал, но по клейму понял, что кому-то он принадлежит. Однако поблизости никого не было, поэтому подозреваемому пришла идея сдать животное на мясо за деньги. Конокрад решил продать чипированного коня где-нибудь подальше от дома, чтобы не рисковать. На нём он отправился в Учалинский район. Вечером путники остановились в лесу отдохнуть, но пока злоумышленник спал, конь убежал. Не найдя похищенную лошадь, сельчанин на попутке уехал в Белорецк.