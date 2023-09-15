В Башкирии мужчина воссоединился с украденным конём

Полиция Белорецкого района помогли 57-летнему жителю села Шигаево воссоединиться с украденным конём.
Сельчанин рассказал, что выпустил коня Буяна на вольный пас. Хозяин всегда спутывал передние ноги лошади верёвкой, чтобы Буян не уходил далеко. Обычно по вечерам конь сам возвращался домой, но в злополучный день сельчанин его не нашёл. В течение нескольких дней мужчина искал Буяна в других населенных пунктах и лесах, но никого не нашёл.
Вскоре ему сообщили, что в селе Миндяк Учалинского района появился белый конь. На фотографии хозяин узнал своего Буяна и сразу отправился за ним. После счастливого воссоединения мужчина понял, что коня увёл злоумышленник, поскольку тот не мог сам уйти за 80 км от дома. Кроме того, верёвка для стреноживания была на шее лошади, а не на ногах. Сельчанин обратился в полицию, чтобы стражи порядка установили личность конокрада.
Полицейские предварительно выяснили, что к краже коня причастен ранее неоднократно судимый 31-летний житель села Шигаево. Он был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Мужчина пояснил, что злоупотребляет спиртными напитками, перебивается случайными заработками, постоянно нуждается в деньгах. Однажды на окраине села он увидел коня. Хозяина животного мужчина не знал, но по клейму понял, что кому-то он принадлежит. Однако поблизости никого не было, поэтому подозреваемому пришла идея сдать животное на мясо за деньги. Конокрад решил продать чипированного коня где-нибудь подальше от дома, чтобы не рисковать. На нём он отправился в Учалинский район. Вечером путники остановились в лесу отдохнуть, но пока злоумышленник спал, конь убежал. Не найдя похищенную лошадь, сельчанин на попутке уехал в Белорецк.