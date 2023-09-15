В Уфе 19-летний парень едва не сгорел заживо на работе

Молодой человек почти сгорел заживо, подрабатывая на производстве. Ожоги он получил пламенем вольтовой дуги во время работы в траншее, попав под ток высокого напряжения. Специалисты Республиканского ожогового центра боролись за жизнь Влада Бисерова 64 дня. Накануне парня выписали. Как врачам удалось сохранить кожу и через какой сложный путь пришлось пройти Владу за это время?

24 часа на операционном столе, 8 операций, 16 специалистов, 2 новые ноги и руки. Теперь Влад Бисеров может выдохнуть, ведь врачи буквально подарили ему второй шанс на жизнь. 12 июля он с товарищем работал в траншеи и лопатой затронул кабель с напряжением тока шесть тысяч вольт и тут же вспыхнул. Напарники среагировали моментально, облив его водой. Ожоги покрывали 80% его тела. Врачи оперировали каждую частичку его туловища и конечностей. После этого 19-летнего парня ещё восемь дней держали в искусственной коме.

64 дня в больнице, из них 30 в реанимации. Ежедневная обработка тела, перевязки, невыносимые боли. В этот момент рядом были медицинские сестры, реаниматологи и хирурги, которые день и ночь молились за то, чтобы Влад пошёл на поправку. Мама поддерживала его по телефонному звонку, а после перевода из реанимации жила в больничных стенах и ухаживала за сыном.

После проделанных операций Владу придётся всему учиться заново. Простейшие манипуляции руками или даже моргание для него пока что непосильные задачи. Но это дело времени и упорства. Главное, что остался живым.