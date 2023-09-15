Боец из Башкирии рассказал об особенностях морального духа российских военных

Как мы рассказывали ранее, в Башкирии заканчивается набор желающих служить по контракту во втором батальоне им.Салавата Юлаева. Центральный штаб батальона работает в Уфе на бульваре Славы, 6 ежедневно с 8 до 20 часов. Телефон для справок 8-987-023-76-00. Филиалы штаба работают в Стерлитамаке (улица Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34), Туймазах (улица Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, сб, вс – выходные, телефон 8-917-788-95-65) и Малоязе (улица 60 лет СССР, 5 (кабинет № 6), в сб-вс прием по предварительному звонку, телефон 8-987-592-70-59)