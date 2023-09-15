Боец из Башкирии рассказал об особенностях морального духа российских военных

Корреспонденты газеты "Красное знамя" пообщались с бойцом из Нефтекамска, который служит в зоне СВО под позывным Ермак. Мужчина служит в зоне спецоперации с начала года и недавно вернулся на Родину на побывку.
Ермак за время своей службы участвовал в боях во множестве горячих точек: Изюм, Северск, Лисичанск, Северодонецк, Запорожье. Среди его боевых товарищей - десантников и спецназовцев - нет тех, кого в армии принято называть "зелеными": парней, у которых нет никакого боевого опыта.
- Мы в роте штурмовиков все мыслим одинаково, всегда друг за друга. В случае чего – всегда прикроем товарища. Моральный дух противника значительно слабее, они уступают нам и в личном противостоянии. Мы брали их не раз и довольно меньшим числом, - рассказал он в большом интервью газете «Красное знамя».
По словам мужчины, в районе Сватово боевики ВСУ специально били артиллерийскими снаряди по местной больнице. В этот момент там проходили лечение гражданские. В свою очередь в Переяславле представители нацбатов вели огонь по мирным жителям, которые пытались избежать из зоны боевых действий.
В Купянске, Изюме люди с радостью выбегали навстречу российским войскам, с хлебом, пирожками, яйцами, с тем, что есть.
«Что же хорошего ждать от них если они расстреливают своих же? Те, кто все это видит и понимает, на нашей стороне», - говорит Ермак.
Как мы рассказывали ранее, в Башкирии заканчивается набор желающих служить по контракту во втором батальоне им.Салавата Юлаева. Центральный штаб батальона работает в Уфе на бульваре Славы, 6 ежедневно с 8 до 20 часов. Телефон для справок 8-987-023-76-00. Филиалы штаба работают в Стерлитамаке (улица Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34), Туймазах (улица Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, сб, вс – выходные, телефон 8-917-788-95-65) и Малоязе (улица 60 лет СССР, 5 (кабинет № 6), в сб-вс прием по предварительному звонку, телефон 8-987-592-70-59)