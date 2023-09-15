В Башкирии желающих обучают навыкам ухода за тяжелобольными пациентами

В Башкортостане желающих обучают навыкам ухода за тяжелобольными пациентами. Программа реализуется в рамках системы долговременного ухода. Благодаря ей постоянную помощь смогут получить 800 маломобильных пациентов со всей республики. В основном обучение проходят социальные работники. Принять участие в программе также могут родственники и те, кто просто хочет приобрести важные навыки.

Узнали больше, как менять постели, когда лежачие. Как повернуть, как посадить, если может сидеть. Потом, алгоритм покупки лекарств узнали. Как правильно мерить давление и дыхание, слушать и много чего.

Марина Широких, социальный работник /Белокатайский район/

Для пациента его помощник – самый близкий человек. Поэтому большое внимание на занятиях уделяют и навыкам коммуникации. Слушателям рассказывают, как правильно общаться со своими подопечными в зависимости от конкретного случая. Необходимость в уходе за маломобильными пациентами сохраняется всегда. Поэтому обучение проходит непрерывно.

Каждую неделю нам заезжает новый заезд помощников по уходу. Они проходят недельное обучение. У них есть и теоретические занятия, и практические занятия. Через неделю они сдают итоговую аттестацию, и сразу же заезжает новый курс.

Олеся Чеботарева, преподаватель Центра повышения квалификации
Уфимская волна
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