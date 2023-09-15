В Башкирии желающих обучают навыкам ухода за тяжелобольными пациентами

В Башкортостане желающих обучают навыкам ухода за тяжелобольными пациентами. Программа реализуется в рамках системы долговременного ухода. Благодаря ей постоянную помощь смогут получить 800 маломобильных пациентов со всей республики. В основном обучение проходят социальные работники. Принять участие в программе также могут родственники и те, кто просто хочет приобрести важные навыки.