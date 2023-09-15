В Уфе спасли мужчину, который заплутал в лесу

Специалисты Управления гражданской защиты Уфы пришли на помощь 54-летнему мужчине, который заблудился в лесу.
Житель деревни Фёдоровка отправился домой из садового товарищества «Зауфимье». Он поехал на велосипеде в сторону ДОКа и по совету товарища решил сократить путь через лес. Мужчина заблудился и более трёх часов не мог выбраться из чащи.
Вскоре уфимец замёрз, а его ноги очень устали. Только тогда мужчина обратился в экстренные службы. На поиски пропавшего отправились три группы.
Так как сотовой связи в лесу не было, им пришлось использовать мегафон и сирену автомобиля. Вскоре мужчина был найден. Сотрудники ПСО помогли ему перебраться через речку и довезли, вместе с поломанным велосипедом, до дома.