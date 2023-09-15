В Башкирии произошло более 100 аварий с участием диких животных

В министерстве экологии Башкирии поделились печальной статистикой. С начала 2023 года в регионе произошло 104 аварии с участием диких животных.

Фото №1 - В Башкирии произошло более 100 аварий с участием диких животных

В дорожно-транспортных происшествиях погибли 42 лося, 57 косуль, 5 кабанов и один медведь.

Сентябрь и октябрь – месяцы активного перемещения диких животных. В это время идет сезон гона лосей, медведи и кабаны активно начинают искать пищу. Животные выходят на трассы, не видя в транспорте опасности для себя, уточняют в министерстве. В связи с этим минэкологии просит водителей снижать скорость при движении по загородным автодорогам, вдоль лесных массивов и перед знаком «Дикие животные».

В случае если ДТП с животными произошло в районе действия этого знака, водителя ждет административная ответственность. Кроме того, потребуется возместить ущерб, причиненный животному миру.

Фото: министерство экологии РБ. 

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