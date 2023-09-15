В Башкирии начался отбор в элиту вооруженных сил России

В Башкортостане начался отбор в элиту вооруженных сил России – отдельный танковый батальон воздушно-десантных войск. Организатором вступает военный комиссариат республики совместно с пунктом отбора на службу по контракту.

Напомним, договоры могут заключить мужчины до 65 лет. Подписать соглашение имеют право и те, кто ранее не проходил военную службу. Минимальный срок контракта – шесть месяцев. Жителям Башкортостана, желающим поступить на добровольную службу, нужно обратиться по единому справочному номеру: 117 , в пункт отбора военного комиссариата республики или в Центральный штаб формирования батальонов.

Большим спросом пользуются либо именные подразделения, ввиду дополнительной финансовой поддержки главы республики, либо части ВДВ.

Сергей Родинко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Уфы
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