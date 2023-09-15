В Башкирии начался отбор в элиту вооруженных сил России

Напомним, договоры могут заключить мужчины до 65 лет. Подписать соглашение имеют право и те, кто ранее не проходил военную службу. Минимальный срок контракта – шесть месяцев. Жителям Башкортостана, желающим поступить на добровольную службу, нужно обратиться по единому справочному номеру: 117 , в пункт отбора военного комиссариата республики или в Центральный штаб формирования батальонов.