Дуванский район Башкирии подготовил гумконвой из шести грузовых фур

Дуванский район подготовил большой гумконвой из шести грузовых фур. Посылки от близких, медикаменты, инструменты, пиломатериалы, генераторы, рации, бани, стройматериалы, продукты питания и, конечно же, техника высокой проходимости. В подготовке гуманитарного груза для бойцов участвовали неравнодушные жители, предприниматели, представители бизнеса.
Легковушка забита медикаментами, рациями, адресными посылками и маскировочными сетками. Повезет все это добро Ильшат Гибадуллин на передовую в медроту брату-медику и его однополчанам. Свою «четвёрку» оставит там же. Мужчина уже несколько раз сопровождал фуры с гуманитарной помощью и знает не понаслышке, каково это за красной линией.
К следующему гумконвую Ильшат Гибадуллин подготовит тушенки собственного производства. У него есть все для этого: герметичный автоклав, закаточная машинка, консервные банки и вкусная конина.
«Ниву» на отправку подготовила супруга одного из бойцов. Внедорожник там нужнее, считает женщина. Выручит в условиях, когда приходится передвигаться по грунтовым дорогам и бездорожью.
Маленькая Софья принесла для бойцов пакет с перчатками, целых восемьдесят пар. У папы девочки есть небольшое производство по их изготовлению. Родители с детства обучают малышку помогать другим.
Посылки от близких, инструменты, 90 кубов пиломатериала, стройматериалы, газовые баллоны, продукты питания, бани, печки-буржуйки. Позаботились и о воспитанниках одной из школ Донбасса. Подготовили им канцелярию, книги и настольные игры.
В зону спецоперации Дуванским районом уже отправлено 17 гумконвоев. На этот раз гуманитарная помощь сформирована из шести грузовых фур. Они направляются в Уфу, чтобы присоединиться к общей колонне. Их совместный путь на передовую займет примерно 30 часов.