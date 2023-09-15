Радий Хабиров посетил фестиваль «Кинйә йыйыны» в честь 300-летия Кинзи Арсланова

На малой родине национального героя. Республика отмечает 300-летие Кинзи Арсланова, сподвижника Емельяна Пугачёва и друга Салавата Юлаева. Глава Башкортостана посетил основные торжества по этому поводу, которые прошли в деревне Кинья-Абыз Куюргазинского района, основанной военачальником в 1770 году.

Кинзя Арсланов просил своих товарищей похоронить его после смерти на малой родине. Но в сентябре 1774 года он пропал без вести. Односельчане уверены в том, что военачальник погиб в казахстанских степях, после чего соратники отвезли его тело в родную деревню Кинья-Абыз и предали земле на склоне холма, недалеко от пещеры, в которой Арсланов скрывался вместе с Емельяном Пугачёвым перед началом восстания. Сейчас это место превращено в мемориал, к которому Радий Хабиров и приглашенные гости возложили цветы.

В большую концертную площадку превратились улицы деревни Кинзя-Абыз. Танцы и театрализованные музыкальные представления словно уносили зрителей на три столетия назад и показывали жизненный путь Кинзи Арсланова, его становление от юноши до мужественного батыра, который стал одним из руководителей Крестьянской войны 1773-1775 годов. Глава Башкортостана поздравил местных жителей с праздником и поблагодарил за сохранение памяти о национальном герое республики.

Кинзя Арсланов – великий сын башкирского народа, соратник Емельяна Пугачёва и Салавата Юлаева. Кинзя Арсланов был олицетворением мудрости – просвещённым человеком, богословом. Мы находимся на месте, где он, по преданиям, похоронен. Судьба его затерялась, дата смерти неизвестна. У него была просьба к товарищам, чтобы в случае гибели его захоронили в родных местах. И вот мы на малой родине Кинзи Арсланова. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В честь трёхсотлетия Кинзи Арсланова жители деревни организовали открытый фестиваль народных промыслов «Радуга ремёсел», который уже стал брендом Куюргазинского района. Радий Хабиров осмотрел стенды элеватора «Ермолаевский хлеб» и предприятия «Куюргаза-молоко», а также компании «Аргус», которая занимается разведением благородных оленей – маралов, занесённых в Красную книгу республики. А эту коллекцию собрал Минияр Хайбуллин. Своему увлечению он уделил 15 лет жизни, а сами артефакты, словно машина времени, уносят назад на тысячелетия, когда узнаешь их историю. Есть экспонаты и времён Кинзи Арсланова.

Проследить жизненный путь башкирского военачальника можно в музее Кинзи Арсланова, который открыли в 2001 году. В залах разместили более тысячи экспонатов, в том числе кинжал IV века, медные монеты, антикварную мебель, предметы одежды и быта 18-19 веков. В музее также создали диораму «Встреча Емельяна Пугачёва и Кинзи Арсланова» и впервые показали оригинальные архивные документы.

Радий Хабиров встретился с семьями участников специальной военной операции и мобилизованным бойцом, который прибыл на малую родину в краткосрочный отпуск. Во время беседы Глава Башкортостана ответил на вопросы, поручил внести предложения по ремонту дороги, соединяющей деревню и город Кумертау. Завершая встречу, руководитель региона подчеркнул, что продолжит и дальше поддерживать наших защитников.